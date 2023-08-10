Новая Каховка, Херсонская область, 10 августа, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке, ещё один получил ранение, сообщили 10 августа в администрации Новокаховского городского округа.

Иван Шилов ИА REGNUM

«После прилёта в здание местного предприятия по улице Первомайская, 43м один человек погиб», — говорится в сообщении.

По информации администрации, ещё один человек получил серьёзное ранение в голову, живот, руку. Скорая не может забрать пострадавшего из-за обстрелов.

Как сообщало ИА Регнум, в июле ВСУ обстреляли район зернового элеватора в селе Новоалексеевка в Херсонской области. Обстрел вели из кассетных боеприпасов. Также 11 июля украинская армия обстреляла пять населённых пунктов на левобережье Днепра в Херсонской области. ВСУ выпустили 31 снаряд, в частности по Новой Каховке.