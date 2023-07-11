Херсон, 11 июля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Район зернового элеватора в селе Новоалексеевка в Херсонской области подвергся обстрелу ВСУ, сообщает 11 июля корреспондент ИА Регнум со ссылкой на экстренные службы региона.

Иван Шилов ИА Регнум

По предварительным данным, удар был нанесён кассетным боеприпасом, и значительная территория может оказаться «загрязнена» неразорвавшимися снарядами. В начале июля стало известно, что США передали Украине кассетные снаряды. Как отмечали эксперты, такие боеприпасы в первую очередь несут угрозу мирному населению.

Сообщается, что сработала система ПВО, украинская ракета была сбита.

Херсонская ВГА разослала жителям села смс-сообщения с предложением покинуть опасный район.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июля украинская армия обстреляла пять населённых пунктов на левобережье Днепра в Херсонской области. ВСУ выпустили 31 снаряд, в частности по Новой Каховке. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.