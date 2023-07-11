Новая Каховка, Херсонская область, 11 июля, 2023, 12:05 — ИА Регнум. В ночь на 11 июля украинская армия обстреляла пять населённых пунктов на левобережье Днепра в Херсонской области. Об этом 11 июля рассказал журналистам представитель региональных экстренных служб.

Алексей Майшев/РИА Новости Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов ВСУ в Новой Каховке. Архивное фото

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Раденск, Саги», — сказал он.

Собеседник отметил, что ВСУ выпустили 31 снаряд, и добавил, что сейчас власти выясняют количество погибших и пострадавших мирных жителей.

Также он указал, что днём 10 июля украинские военные выпустили десять снарядов по Новой Збурьевке, шесть — по Корсунке, восемь — по деревне Крынки, 15 — по Казачьим Лагерям и шесть — по Голой Пристани.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что два мирных жителя города Алешки в Херсонской области погибли в результате обстрела ВСУ. Ещё один человек был тяжело ранен.

До этого в СЦКК рассказали, что украинские военные за минувшие сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР. При этом по Донецку, Горловке, Ясиноватой, Макеевке, Старомихайловке и Старомлиновке выпустили в общей сложности 364 единицы различных боеприпасов.