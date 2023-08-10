Цимлянский район, Ростовская область, 10 августа, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Главу Цимлянского района Владимира Светличного суд арестовал на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) и о превышении должностных полномочий (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ), сообщили 10 августа в пресс-службе судов Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Меру пресечения чиновнику избрали на заседании Цимлянского районного суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 6 октября», — сообщили в пресс-службе.

57-летний Светличный закончил Академию милиции МВД Белоруссии, работал в милиции Волгодонска Ростовской области, проходил военную службу в Нагорном Карабахе. С 2018 года Светличный возглавляет Цимлянский район.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа Ленинский районный суд Ульяновска арестовал на два месяца Андрея Большакова, уволенного с должности главы города Димитровграда. Меру пресечения суд избрал на следующий день после задержания Большакова.

Следственные органы заинтересовались главой города, получив информацию о том, что он получит крупную взятку. При задержании в его автомобиле нашли и изъяли более 1 млн рублей.