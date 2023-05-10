«ОНТ»: следы заказчика предотвращённых КГБ Белоруссии терактов ведут на Украину

Минск, , 11:49 — REGNUM В преддверии 9 Мая и непосредственно в сам День Победы Комитет государственной безопасности Белоруссии пресек попытки совершить несколько терактов в республике, при этом «следы заказчика» терактов ведут на Украину. Об этом 10 мая сообщал белорусский телеканал «ОНТ».

Союзное государство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его информации, взрывные устройства были замаскированы под бытовые приборы, которые прибыли в Белоруссию из-за рубежа. Отмечается, что в республике их получили разные люди, которым дали задание забрать их и не задавать лишних вопросов.

Уточняется, что в нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы и всколыхнуть ситуацию в стране.

«Следы заказчика терактов ведут на Украину», — сообщает государственное телевидение Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, по словам министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, западные страны используют Украину и её жителей в качестве «прокси» для достижения собственных геополитических целей.

9 мая в своём выступлении на параде Победы в Москве президент России Владимир Путин заявил, что жители Украины, начиная с момента госпереворота в Киеве, стали заложниками действий Запада.

В Запорожской области предотвратили покушение на начальника отдела полиции. Задержан 31-летний гражданин Украины, который планировал совершить убийство и теракты. Он действовал по указанию украинского министерства обороны.