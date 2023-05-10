КГБ в преддверии 9 Мая предотвратил несколько терактов в Белоруссии
Минск, 10 мая 2023, 11:49 — REGNUM В преддверии 9 Мая и непосредственно в сам День Победы Комитет государственной безопасности Белоруссии пресек попытки совершить несколько терактов в республике, при этом «следы заказчика» терактов ведут на Украину. Об этом 10 мая сообщал белорусский телеканал «ОНТ».
По его информации, взрывные устройства были замаскированы под бытовые приборы, которые прибыли в Белоруссию из-за рубежа. Отмечается, что в республике их получили разные люди, которым дали задание забрать их и не задавать лишних вопросов.
Уточняется, что в нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы и всколыхнуть ситуацию в стране.
«Следы заказчика терактов ведут на Украину», — сообщает государственное телевидение Белоруссии.
Как передавало ИА REGNUM, по словам министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, западные страны используют Украину и её жителей в качестве «прокси» для достижения собственных геополитических целей.
9 мая в своём выступлении на параде Победы в Москве президент России Владимир Путин заявил, что жители Украины, начиная с момента госпереворота в Киеве, стали заложниками действий Запада.
В Запорожской области предотвратили покушение на начальника отдела полиции. Задержан 31-летний гражданин Украины, который планировал совершить убийство и теракты. Он действовал по указанию украинского министерства обороны.