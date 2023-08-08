Салехард, 8 августа, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Режим ЧС регионального характера ввели на территории Ямало-Ненецкого автономного округа из-за природных пожаров, сообщили 8 августа в пресс-службе губернатора.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«На Ямале введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на территории округа действует 22 лесных пожара на площади свыше трёх тысяч гектаров. Наиболее сложная обстановка зафиксирована в Надымском, Пуровском, Ямальском и Красноселькупском районах. Органы и ведомства, задействованные в тушении пожаров, перевели в усиленный режим работы.

Для ликвидации очагов возгорания на Ямале задействовали более 400 человек, привлекли три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами и самолет-амфибию Бе-200 МЧС России. В тушении пожаров помогают пожарные из Тюменской области и Иркутска.

В общей сложности с 10 мая на Ямале произошло 243 природных пожара. 12 августа зарегистрировали 17 пожаров на землях лесного фонда на площади 3682 га. Днём ранее площадь пожаров составляла 3490 гектаров.