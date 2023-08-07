Турция, 7 августа, 2023, 15:44 — ИА Регнум. В результате взрыва в турецком порту Дериндже пострадали пять человек, сообщил 7 августа телеканал A-haber.

Кадр из видео Момент взрыва в турецком порту Дериндже

«Власти сообщают, что ранения получили пять человек», — сообщил источник канала.

Инцидент произошёл на Мраморном море на одном из складов в Дериндже. Взрыв прогремел на элеваторе во время загрузки судна зерном. Элеватор принадлежит Управлению почвенных продуктов.

Причины случившегося уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв прогремел в Дериндже в 14:40 мск. Взрывная волна была мощной, и звук услышали также в соседнем городе Гёльджуке.

На место происшествия прибыли пожарные расчёты, также в порту работают специалисты службы безопасности.