Вашингтон, 10 августа, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Фразой «Слава Украине», которая является приветствием радикальных украинских националистов, отставной адмирал американских ВМС Джеймс Ставридис позорит военную форму. Об этом 10 августа написал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в Twitter.

Panayiotis Tzamaros/Global Look Press Отставной адмирал американских ВМС Джеймс Ставридис

Бывший разведчик обратился к отставному адмиралу и напомнил ему, что эти слова являются боевым кличем последователей идеолога украинских националистов Степана Бандеры, которые широко использовали его при убийстве женщин и детей, когда служили интересам нацистской Германии во время Второй мировой войны.

«Это делает вас сторонником нацизма. Вы позорите форму, которую когда-то гордо носили», — подчеркнул Риттер.

Ранее Ставридис обвинил в Twitter американского сенатора Томми Табервилля в «ошибочных суждениях о ходе украинского конфликта». Отставной адмирал добавил, что уверен в том, что США посчитали бы победу Киева в конфликте как «чудо над Крымом», и закончил свой твит бандеровским приветствием.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что открытая поддержка боевиков украинского националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запятнала позором США.

Он назвал такие действия американских властей предательством памяти американцев, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны.

До этого американский актёр Джеймс Кэвизел в интервью экс-советнику Дональда Трампа Стиву Бэннону сказал, что власти США два года врали американцам, что в батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет нацистов. По его словам, на фоне этого ситуация может выглядеть так, что президент России Владимир Путин защищал страну, начав спецоперацию.