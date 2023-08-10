Абу-Даби, 10 августа, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Отсутствие успехов у ВСУ в рамках проведения контрнаступления вызывает тревогу у США и ЕС, которые потеряли надежду победить Россию, написала газета из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Al Khaleej.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По мнению авторов публикации, эта ситуация может вызвать раскол между Киевом и его западными союзниками. Обстановка также усугубляется из-за недовольства украинского президента Владимира Зеленского действиями Запада.

Его не устроили результаты саммита НАТО в Вильнюсе. Украинского лидера рассердила позиция Североатлантического альянса по невмешательству в вооружённый конфликт с Россией.

Авторы статьи напомнили, что в связи с этим глава Украины публично заявил, что НАТО поступает «беспрецедентно и абсурдно». При этом в публикации отмечается, что Запад предоставил Украине «всё, что было возможно».

В издании также указывают на «удушающие кризисы» в экономике, с которыми сталкиваются США и европейские страны Европы. Кроме того, авторы статьи напомнили о нарастающей усталости в американском обществе, представители которого всё чаще призывают власти перестать оказывать помощь Украине.

Согласно опросу телеканала CNN, так считает уже более половины жителей США. Они полагают, что Вашингтон уже достаточно сделал для поддержки Киева.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что Украина близка к краху, а заявления её президента о планах получить контроль над Крымом и Донбассом беспочвенны. Он добавил, что РФ имеет мощные авиацию и флот, в то время как у ВСУ нет таких сил.

9 августа президент Украины сообщил, что якобы провёл специальное совещание, посвящённое контрнаступлению украинской армии.