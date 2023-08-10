Рим, 10 августа, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Желание НАТО расширить свои границы на Восток может обернуться для Украины потерей Николаева, Одессы, Сум и Харькова, написал обозреватель Алессандро Орсини в своей статье для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Он выразил мнение, что, чем больше будет становиться Североатлантический альянс, тем меньше территорий останется под контролем украинской армии. Орсини подчеркнул, что НАТО нарушило баланс сил в регионе из-за принятия Финляндии в свой состав и предоставления Киеву военной помощи.

Журналист отметил, что эта ситуация вынудила Россию расширить зону проведения специальной военной операции для обеспечения своей безопасности. Обозреватель возложил ответственность за это на США, которые, по его мнению, «поступают цинично», рискуя оставить Украину без части территорий.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Вооружённые силы России смогут при необходимости быстро освободить Харьков. Вместе с тем эксперт полагает, что власти РФ стремятся не к взятию городов, а к выполнению целей спецоперации.

8 августа газета The Guardian написала о том, что российские войска начали наступление в Харьковской области для взятия региона под свой контроль. По информации журналистов, это произошло после того, как внимание ВСУ сместилось на юг и восток Украины.