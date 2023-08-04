Харьков, Украина, 4 августа, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Российские войска при необходимости смогут быстро освободить Харьков, но руководство РФ ставит своей целью не взятие городов, а выполнение задач спецоперации, заявил 4 августа бывший разведчик США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вооружённые силы Украины находятся на грани краха, а резервы, которыми располагает Россия, могут позволить ее армии легко освободить Харьков», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.

Если бы целью президента России Владимира Путина был взятие городов, контролируемых Киевом, то он, возможно, так бы и поступил, однако цель России — выполнение задач спецоперации, отметил эксперт.

Риттер также заявил, что граница между Россией и Украиной по окончании военного конфликта будет располагаться уже не там, где она была до 2022 года, и что политики на Западе начинают это постепенно осознавать.

4 августа в Минобороны РФ сообщили об успешном продолжении наступательных действий штурмовых отрядов на купянском направлении. Они заняли более выгодные позиции в районах населённых пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка Харьковской области. Днём ранее в Минобороны сообщали о занятии российскими войсками более выгодных позиций на данном направлении в районах Первомайского, Ольшаной (Харьковская область) и Куземовки (ЛНР).

Вооружённые силы Украины активно перебрасывают в Харьков западные средства обнаружения целей, радиоэлектронной разведки и комплексы радиоэлектронной борьбы, сообщил ранее 4 августа подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Один из этих комплексов ранее уже выявлялся в зоне проведения спецоперации, добавил эксперт.