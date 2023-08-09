Вашингтон, 9 августа, 2023, 18:51 — ИА Регнум. США ввели запрет на выдачу въездных виз в отношении ещё 101 государственного чиновника из Белоруссии и связанных с ними лиц. Об этом 9 августа сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Вводим визовые ограничения в отношении 101 должностного лица режима и тех, кто связан с ними», — говорится в заявлении Блинкена.

В документе также утверждается, что меры приняли из-за подрыва демократическим институтам в Белоруссии. В частности, санкции затронули нескольких белорусских судей.

Кроме того, под американские санкции подпали четыре представителя руководства департамента финансовых расследований Государственного контрольного комитета Белоруссии, членов семьи бизнесмена Алексея Олексина.

Госсекретарь США призвал также к освобождению 1500 политических заключенных, включая Алеся Беляцкого, Виктора Бабарико, Марию Колесникову, Игоря Лосика и Сергея Тихановского.

Вашингтон также ввёл санкции против восьми физических и пяти юридических лиц в Белоруссии.

В августе 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, в которых с большим отрывом от оппонента Светланы Тихановской победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Представители оппозиции не признали итоги выборов и организовали массовые протесты. 6 марта в Белоруссии Тихановскую заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Её признали виновной в измене родине, попытке совершить госпереворот и других преступлениях