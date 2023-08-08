Москва, 8 августа, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел зарегистрировало резкий рост количества сообщений из регионов об использовании украинскими телефонными мошенниками новой тактики, при которой они не только пытаются похищать деньги обманутых россиян, но также пытаются вовлечь их в совершение терактов и диверсий. Об этом 8 августа сообщило «МВД-медиа».

Отмечается, что чаще всего злоумышленники начинают говорить с потенциальными жертвами с помощью стандартных приёмов, говоря о якобы имеющих место подозрительных переводах с их счетов, попытках взять от их имени кредит ил предлагают помочь правоохранителям остановить преступников.

Также указывается, что, после выманивая денег у жертв, мошенники пытаются толкнуть их на совершение преступления, объясняя это способом вернуть средства, отомстить преступникам или помочь в их задержании.

«Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких. Но каков бы ни был предлог, всё заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мошенники стали массово пользоваться этими способами на последней неделе, что косвенно говорит о том, что фактически все атакующие жителей России мошенники с Украины и выполняют одни и те же приказы. При этом подчёркивается, что большая часть жертв преступников — это пожилые люди, которых они рассматривают в качестве расходного материала для инфоповодов.

«Кроме того, имеет место практика прямого обращения к жителям нашей страны с предложением совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение. Если раньше зарубежные кураторы обещали лёгкие и быстрые деньги за производство или распространение наркотиков, то теперь они призывают заплатить за поджог указанного ими объекта», — добавляется в сообщении.

Подчёркивается, что компетентные органы проверяют факты поджогов и попытки их совершить, устанавливая личности преступников и их пособников.

МВД призвало россиян очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям с требованием совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия.

«Помните, что атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в случае попыток или совершения противоправных деяний необходимо как можно быстрее сообщить об этом в полицию.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа в Приморском крае задержали матроса, который пытался поджечь военкомат в Находке. По словам задержанного, ему позвонили мошенники и обманом заставили его совершить попытку противоправных действий.

До этого в МВД России предложили ввести уголовные наказание для тех, кто использует банковские карты или предоставляет доступ к ним, помогая мошенникам похищать деньги. Доработанный проект отправили на согласование в федеральные органы власти в конце июля.