Москва, 8 августа, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Мошенники начали применять новую схему обмана россиян, выкладывая в интернет шаблоны документов для финансовой отчетности, которые содержат вирусы. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА Регнум

Отмечается, что связанные с финансовой отчётностью работники часто ищут в Сети шаблоны документов, чем пользуются злоумышленники.

По информации регулятора, мошенники делают поддельные сайты государственных ведомств и известных справочно-правовых систем, на которых выкладывают зараженные вирусами шаблоны документов. При этом они пользуются методом SEO-poisoning («отравление» поисковой выдачи), позволяющим таким сайтам занимать одну из первых строчек в результатах поиска.

«Пользователь скачивает документ, после чего на его компьютере запускается программа удалённого доступа. С помощью неё хакеры могут дистанционно менять банковские реквизиты в договорах компании, например с подрядчиками или поставщиками. Вместо данных настоящего получателя средств они указывают свои», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники компании не сразу находят заражённое вирусом программное обеспечение, а в ряде случаев мошенники блокируют доступ к рабочим компьютерам и вымогают денежные средства за восстановление доступа.

По этой причине регулятор рекомендовал пользоваться антивирусом и регулярно его обновлять, включить запрет на автоматическую установку и запуск разных программ, обращать внимание на адреса поддельных сайтов, отличающихся от официальных, осторожно работать с сайтами без значка безопасного соединения, а также обращать внимание на формат скачиваемого файла — безопасными считаются форматы pdf, docx, xlsx, jpg и png.

Как сообщало ИА Регнум, ранее МВД зарегистрировало резкий рост количества сообщений из регионов об использовании украинскими телефонными мошенниками новой тактики, при которой они не только пытаются похитить деньги обманутых россиян, но также вовлечь их в совершение терактов и диверсий. По данным ведомства, теперь после выманивая денег у жертв мошенники пытаются толкнуть их на совершение преступления.

В министерстве уточнили, что злоумышленники стали массово использовать этот метод в последнюю неделю, что косвенно свидетельствует о том, что фактически все атакующие жителей России мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы. Большая часть жертв мошенников — пожилые люди, которых они рассматривают в качестве расходного материала для информационных поводов.