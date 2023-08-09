Южно-Сахалинск, 9 августа, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко дали старт строительству первой очереди кампуса Сахалинского государственного университета СахалинTech в Южно-Сахалинске. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Минобрнауки России

Проект первой очереди предусматривает строительство научно-образовательного центра, в который входят здания общей площадью 88,8 кв. м. Вместимость проекта 2,4 тыс. студентов, срок завершения строительства — конец 2026 года.

Как отметил Кириенко, новый образовательный центр будет сотрудничать не только с федеральными органами исполнительной власти, включая Минобрнауки, но также с крупными предприятиями, которые станут партнёрами вуза.

«У ребят, которые будут здесь учиться, появится возможность не только получить лучшее образование, но и на стадии студенческой скамьи найти себе работу по душе, реализовать свою мечту и внести свой вклад в развитие Сахалина, Дальнего Востока и всей нашей большой страны», — сказал замглавы администрации президента.

Минобрнауки России

В свою очередь Фальков заявил о принципиальной важности дать молодёжи возможность для самореализации в разных регионах России, особенно на Дальнем Востоке. Минобрнауки для этого запустило программу поддержки университетов «Приоритет-2030. Дальний Восток». Министр подчеркнул, что развитие вуза на Сахалине привлечёт туда людей со всей страны.

Сеть современных студенческих кампусов в России начали строить по поручению президента Владимира Путина. Программа рассчитана до 2030 года, по ней планируется построить 25 таких объектов.

По данным на июль 2023 года, в России стартовало строительство 17 кампусов общей площадью более 1 млн кв. м. В реализации проекта на Сахалине помогают Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, «Газпромбанк» и компания «К1 Концессии». В сахалинском центре планируют готовить квалифицированные кадры с учётом нужд местных компаний, реализующих крупные инвестпроекты. Выпускникам будут гарантировать трудоустройство.

Как писало ИА Регнум, всего в российских регионах к 2030 году появится 25 университетских кампусов, где студенты и молодые учёные получат всё необходимое для учёбы, отдыха и работы в современных лабораториях.

Кампусы станут площадками для развития важнейших технологий и точками притяжения для отечественных и иностранных студентов, учёных, где они смогут реализовать свои идеи.