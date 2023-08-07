Вашингтон, 7 августа, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Власти Украины не могут продолжать скрывать тяжёлые потери среди личного состава украинских войск. Такое заявление 7 августа сделал экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинцы уже не могут это скрывать. Люди смотрят на увеличение кладбищ на Украине, они растут в геометрической прогрессии. По мере того как тела привозят домой, у украинцев уже заканчивается место для их захоронения», — сказал он.

Эксперт отметил, что командование украинских войск пытается скрывать огромные потери путём бросания в бой ещё большего количества живой силы для того, чтобы сломать волю российской армии, которая защищает свои территории. По мнению Риттера, такая тактика только увеличит серьёзные потери ВСУ, которые уже нельзя скрыть.

Также он предположил, что в результате попыток контрнаступления украинской армии к концу лета количество погибших военных ВСУ дойдёт по полмиллиона человек.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что, по его оценке, с начала конфликта украинские военные потеряли уже 400 тыс. человек, однако НАТО продолжает подталкивать Киев к самоубийственному наступлению. Эксперт также назвал масштабным провалом широко анонсированное в СМИ контрнаступление ВСУ.

До этого глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне–июле потеряли уже свыше 43 тыс. военных. Он уточнил, что в эту цифру не входят эвакуированные в госпитали Украины и за рубеж раненые и иностранные наёмники, а также украинские военные, которых ликвидировали во время ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.