Москва, 18 июля, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Цены на такси в Москве и время ожидания машин резко выросли во время ливней 18 июля, передаёт РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Дарья Драй ИА REGNUM

В частности, стоимость поездки продолжительностью три минуты в центре столицы составила 550 рублей, а время ожидания автомобиля — 10 минут.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что в ряде районов столицы 18 июля менее чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков. На улицах дежурят бригады «Мосводостока», которые оперативно открывают водоприёмные решетки. При необходимости применяется откачивающая техника.

Также ранее сообщалось, что из-за ливня и грозы в Москве остановилось колесо обозрения на ВДНХ. Согласно регламенту эксплуатации, работа аттракциона прекращается при ветре более 15 метров в секунду. Все посетители аттракциона были высажены в штатном режиме.