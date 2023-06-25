Москва, 25 июня, 2023, 07:49 — ИА Регнум. С сентября 2023 года планируется изменить правила для агрегаторов такси и ввести штрафы. Об этом сообщают «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Для служб заказа предусмотрены штрафы за передачу заказов водителям без официальной лицензии. Физическим лицам грозит штраф до 3 тыс. рублей, а юридическим — до 200 тыс.

Для получения лицензии водителю необходимо оформить полис ОСАГО, а его стоимость в регионах колеблется от 40 тыс. до 70 тыс. рублей, в крупных городах — около 160 тыс. рублей.

Эксперты полагают, что рынок может сократиться — лицензия на перевозки есть только у одного из пяти таксистов. Цены за проезд увеличатся в 2–5 раз.

Как сообщало ИА Регнум, комитет Совета Федерации по экономической политике предложил формировать стоимость полиса ОСАГО для таксопарков, исходя из показателей аварийности только действующих водителей фирмы.

На данный момент есть трудности при оформлении полиса ОСАГО в отношении коммерческого транспорта и такси — 72% таксистов сталкиваются с отказами в страховании. В итоге 53% перевозчиков досрочно сдавали разрешения.

«Яндекс» запустил в Москве роботакси, автомобили которого управляются искусственным интеллектом, услуга доступна в режиме тестирования в районе Ясенево и может быть заказана через приложение компании.