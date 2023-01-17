Москва, 17 января, 2023, 09:44 — ИА Регнум. На фоне санкций пора пересмотреть условия обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), прежде всего, следует полностью отказаться от коэффициента износа всех деталей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 января заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

«Давайте так, раз ситуация поменялась, надо садиться и обсуждать. Если выплачиваете деньги, тогда следует полностью уходить от коэффициента износа на все детали и смотреть на их реальную стоимость, — для того, чтобы ОСАГО была не бумажкой, которая требуется Правилами дорожного движения (ПДД), а реальным работающим механизмом», — сказал Нилов.

Парламентарий напомнил, что ранее автостраховщики сами пробивали себе норму о проведении ремонтных работ вместо выплат в контексте проблем с автомошенничеством.

Ранее ввести временный мораторий на оформление ОСАГО и перестать штрафовать за отсутствие полиса предложил глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов.

В Совфеде предложение нашло поддержку. Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас пообещал в начале сессии с сенаторами из профильных комитетов обсудить актуальную проблему.