Москва, 23 января, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Вместо бесконечных реформ ОСАГО, ведущих к повышению тарифов, необходима тотальная ревизия деятельности страховщиков, занижающих выплаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM ОСАГО

Так он отреагировал на предложение агентства «Национальные кредитные рейтинги» увеличить лимит страховых выплат по ОСАГО за ущерб здоровью и жизни в четыре раза — с 500 тыс. до 2 млн рублей.

«Идея была бы абсолютно правильной, если бы не прикрывала очередные поборы. Сами автостраховщики признают, что в случае повышения лимитов стоимость полисов вырастет как минимум на 10%», — заявил Миронов.

При этом, сказал он со ссылкой на экспертов, компенсации за причинение вреда жизни и здоровью по ОСАГО выплачиваются примерно в 5% случаев.

Если идея найдет поддержку, для 5% держателей полисов выплаты могут вырасти, а ОСАГО при этом подорожает для всех — в очередной раз, резюмировал он.

В то же время в 2022 году тарифы ОСАГО менялись дважды, в итоге максимальная ставка увеличилась почти на 40%.

«Вместо бесконечных реформ необходимо проводить тотальную ревизию отрасли», — считает Миронов.

На фоне санкций пора пересмотреть условия обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), прежде всего, следует полностью отказаться от коэффициента износа всех деталей, убежден замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.