Рабат, 9 августа, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Группу нелегальных мигрантов в количестве 56 человек спас корабль береговой охраны Королевского морского флота (КМФ) Марокко возле города Тан-Тан. Об этом 8 августа сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Press.

U.S. Department of Defense Лодка с мигрантами

Отмечается, что лодка с выходцами из стран Африки, расположенных южнее Сахары, была обнаружена экипажем корабля береговой охраны Марокко в ходе патрулирования районов вдоль атлантического побережья страны.

Все нелегальные мигранты были взяты на борт корабля КМФ, им была оказана первая помощь. Затем судно направилось в порт Тан-Тана, где все спасённые были переданы сотрудникам Королевской жандармерии.

Марокко является транзитной страной для нелегальных мигрантов, которые всеми способами пытаются добраться из стран Африки в страны Евросоюза.

Ранее ИА Регнум сообщало, что не менее 300 мигрантов из Сенегала, переправлявшихся на трёх лодках, пропали без вести у берегов Канарских островов в Атлантическом океане.

В апреле около 400 ливийских мигрантов были обнаружены на дрейфующем судне посреди Средиземного моря. На борту судна закончилось топливо, затем на нижнюю палубу стала поступать вода. Капитан, увидев бедственное положение судна, попросту сбежал. Медицинская помощь понадобилась сразу нескольким спасённым, но точное количество пострадавших не называется.