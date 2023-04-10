Триполи, 10 апреля, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Около 400 ливийских мигрантов были обнаружены на дрейфующем судне посреди Средиземного моря. Об этом 9 апреля сообщила служба поддержки Alarm Phone в своих социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Как рассказала одна из беженок, на борту судна закончилось топливо, затем на нижнюю палубу стала поступать вода. Капитан, увидев бедственное положение судна, попросту сбежал.

Как долго мигранты находились на дрейфующем судне, не уточняется. Служба отмечает, что медицинская помощь понадобилась сразу нескольким спасённым, однако точное количество пострадавших не называется.

Сотрудники экстренных служб сообщили о произошедшем властям Ливии. Однако спасательная операция до настоящего момента не начиналась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Италии разрешили судну Ocean Viking французской неправительственной организации SOS Mediterranee зайти в порт города Равенна для высадки мигрантов, спасенных в Средиземном море.