Дакар, 10 июля, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Не менее 300 мигрантов из Сенегала, переправлявшихся на трёх лодках, пропали без вести у берегов Канарских островов в Атлантическом океане, сообщила агентству Reuters представитель неправительственной организации Caminando Fronteras Элена Малено.

U.S. Coast Guard Лодка с мигрантами

По её словам, две лодки, на одной из которых находились более 100 человек, пропали в течение 15 дней после отправки из Сенегала в Испанию. Третье судно с почти 200 пассажирами покинуло Сенегал 27 июня.

Малено утверждает, что люди уехали из-за нестабильности в Сенегале.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Великобритании готовит проект закона, которым будет позволено высылать из страны всех нелегальных мигрантов, переправляющихся в Британию через пролив Ла-Манш на надувных лодках. Сейчас же всех незаконно прибывающих в страну этим морским путём власти планируют сразу же высылать в Руанду, с которой был заключён соответствующий договор, либо в другие третьи страны.

В начале июня в ходе массовых протестов, начавшихся в Сенегале после вынесения обвинительного приговора лидеру местной оппозиции Усману Сонко, погибли по меньшей мере девять человек. Глава министерства внутренних дел Сенегала Антуан Диом объявил о приостановке доступа к социальным сетям и ряду цифровых приложений.