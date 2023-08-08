Лондон, 9 августа, 2023, 02:55 — ИА Регнум. Центр правительственной связи Британии (GCHQ), отвечающий за ведение радиоэлектронной разведки и информационную защиту в стране, обвинил Россию в причастности к хакерской атаке на избирательную комиссию королевства, пишет газета Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Речь идет о нападении, совершенном на компьютерную систему избиркома в 2022 году. В GCHQ уточнили, что в результате атаки злоумышленники получили доступ к персональным данным избирателей.

В ведомстве отметили, что нападение могло коснуться десятков миллионов граждан Британии. В центре добавили, что в течение 10 месяцев якобы собирали «свидетельства российской активности». При этом GCHQ не представило результатов своей работы.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США и их союзники по НАТО используют хакеров на Украине для организации кибератак на Россию. По его словам, такой деятельностью занимаются Киберкомандование Пентагона (CYBERCOM), Агентство по национальной безопасности (АНБ) и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине.

Патрушев подчеркнул, что США непосредственно контролируют работу центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО). Он добавил, что Запад проводит милитаризацию информационного пространства, а также совершенствует методы кибератак.

26 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала спецоперации против России развязали настоящую войну в киберпространстве.