Москва, 24 июля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. США и их союзники по НАТО используют хакеров на Украине для организации кибератак на Россию. Об этом 24 июля сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на заседании высоких представителей членов БРИКС, курирующих вопросы безопасности, при участии «Друзей БРИКС».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Киберкомандование Пентагона, Агентство по национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине осуществляют планирование и направляют информационные атаки под украинским флагом на критическую информационную инфраструктуру нашей страны», — сказал Патрушев.

Он добавил, что Вашингтон непосредственно курирует работу украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПСО). Секретарь Совбеза также указал на очевидные признаки того, что Запад начал милитаризацию информационного пространства, а также совершенствует методы кибератак.

Ранее в ФСБ также сообщили, что западные подразделения наступательных киберопераций атакуют объекты в России, прикрываясь украинской инфраструктурой. При этом они скрытно используют новые виды кибероружия.

В июне 2023 года в Сбербанке сообщили, что за последнее время число кибератак на российские компании выросло не менее чем вдвое. Хакеры применяют вирусы-шифровальщики, DdoS-атаки, а также взламывают базы данных, чтобы их украсть.