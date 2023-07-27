Варшава, 27 июля, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Страны Евросоюза, граничащие с Белоруссией, готовы изолировать республику, если посчитают, что находящееся там бойцы ЧВК «Вагнер» представляют угрозу. Об этом 27 июля заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

Журналисты задали министру вопрос, есть ли планы реагирования на присутствие «вагнеровцев» в Белоруссии. Он заявил, что Польша вместе с Литвой и Латвией предусмотрели разные варианты. Ответная реакция будет зависеть от ситуации.

«Я не исключаю, что если мы посчитаем, что это подходящий ответ в данный момент, то мы доведём до полной изоляции Белоруссии», — сказал Каминьский.

Он добавил, что полная изоляция Белоруссии со стороны ЕС возможна лишь в случае серьёзных инцидентов с участием «вагнеровцев».

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался российскому лидеру Владимиру Путину, что бойцы «Вагнера» просят отпустить их на Запад, в частности в Польшу. Они заявили, что хотят там сходить на экскурсию. Лукашенко подчеркнул, что держит эти подразделения в центре республики, как об этом договорились ранее.

Часть бойцов «Вагнера» отправились в Белоруссию после попытки мятежа, которую устроил владелец ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин. Ситуацию урегулировали при участии Лукашенко, который при согласовании с Путиным дал гарантии безопасности, если участники мятежа откажутся от своих намерений.

По итогам соглашения бойцам ЧВК предоставили возможность вернуться домой, подписать соглашение с Минобороны России или перебраться в Белоруссию. Там для «вагнеровцев» возвели лагерь в районе Осиповичей вместимостью около 5 тыс. человек.