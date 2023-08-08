Донецк, 8 августа, 2023, 22:37 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека погибли в течение дня в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских сил, написал 8 августа в своём Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

Таисия Воронцова/РИА Новости

Еще одиннадцать человек, в том числе и один ребёнок, получили ранения.

«На данный момент известно о трех погибших в Киевском районе. Ранены 11 человек в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах, среди них ребенок 2012 года рождения; в том числе есть раненый в Шахтерске», — сообщил он.

Врио главы отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Пушилин также уточнил, при одном из обстрелов под огонь ВСУ попала бригада электромонтеров Октябрьского РЭС. Один из сотрудников получил осколочные ранения и оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Кроме того, по информации врио руководителя ДНР, в Киевском районе снаряд попал прямо в автомобиль, из-за чего пострадали водитель и два грузчика. Пушилин написал, что ВСУ совершили 95 обстрелов и выпустили 349 боеприпасов, применяя реактивную артиллерию калибра 122 мм, ствольную артиллерию калибра 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.

Пушилин добавил, что что в ходе обстрелов повреждения получили 24 жилых дома в Донецке и Ясиноватой, а также 10 объектов гражданской инфраструктуры, включая школу, детский сад и фабрику.

Как сообщало ИА Регнум, 7 август Денис Пушилин рассказал, что из-за применения украинскими войсками кассетных боеприпасов при обстрелах увеличилось количество жертв среди мирного населения. По его словам, речь идёт о целенаправленных действиях ВСУ.

Помимо этого, врио главы республики заявил, что киевская армия пытается перегружать российскую систему противовоздушной обороны, и иногда, в ходе массированных обстрелов, ей удаётся достигать указанной цели. 8 августа руководитель администрации Макеевки (ДНР) Владислав Ключаров сообщил, что ВСУ обстреляли посёлок Криничная. При обстреле получило повержения железнодорожное полотно.