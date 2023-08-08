Белград, 8 августа, 2023, 21:26 — ИА Регнум. Сербия никогда не откажется от проведения независимой политики и хороших отношений со странами, с которыми имеет давние дружеские связи. Об этом заявил президент республики Александар Вучич.

«Суть нашей политики — самостоятельная, независимая Сербия, которая движется в Европу, но сохраняет связи со своими традиционными друзьями», — сказал он.

Вучич подчеркнул, что Сербия будет сама принимать решения во внешней политике, даже если останется единственной страной, которая проводит такой курс. Он добавил, что Сербия всегда принимала независимые решения о том, вводить против кого-то санкции или не вводить.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России до тех пор, пока сможет делать это. Он подчеркнул, что в первую очередь руководствуется интересами своей страны. Президент Сербии также рассказал, что лидеры почти каждой страны Запада обращались к нему с требованием ввести антироссийские санкции. Вучич заявил, что уже привык к этому, как к ежедневному приветствию.