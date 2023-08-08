Москва, 8 августа, 2023, 16:14 — ИА Регнум. В России появится экспериментальная дорожная разметка для соблюдения дистанции. Сотрудники государственной компании Российские автомобильные дороги («Автодор») протестируют её на некоторых трассах с повышенным скоростным режимом — до 110 км в час и до 130 км в час. Об этом 8 августа сообщили в организации.

Горизонтальную разметку, представляющую собой серию стрелок и галочек, нанесут на восьми участках трасс госкомпании. Две из них расположены в Московской области на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Ещё четыре — на трассе М-4 «Дон» в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. Появится новая разметка и на двух участках М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.

Как пояснили в «Автодоре», такая мера необходима для сокращения рисков дорожно-транспортных происшествий. Разметка будут свидетельствовать о соблюдении водителями необходимой дистанции. Кроме того, она поможет автовладельцам быстрее и точнее ориентироваться на дороге.

«Для информирования автомобилистов о том, что они въезжают на участок с разметкой для соблюдения дистанции, установят соответствующие дорожные знаки», ― говорится в сообщении организации в Telegram-канале.

Отмечается, что в случае успешного тестирования разметку нанесут на других участках трасс госкомпании.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году в российских регионах по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обновляют свыше 6,2 тыс. объектов дорожной сети протяжённостью более 19 тыс. км. К настоящему моменту уже уложено почти 50% дорожного покрытия. В некоторых регионах этот показатель достиг 100%.

Например, в Новороссийске в этом году планируют привести к нормативу 19 участков улично-дорожной сети общей протяжённостью почти 14 км. Активные строительно-монтажные работы ведутся на 13 объектах.