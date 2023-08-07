Москва, 7 августа, 2023, 16:53 — ИА Регнум. В российских регионах по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году обновляют свыше 6,2 тыс. объектов дорожной сети протяженностью более 19 тыс. км. К настоящему моменту уже уложено почти 50% дорожного покрытия. Причем некоторые регионы вышли на показатель в 100%.

Администрация муниципального образования Курганинский район Краснодарского края Новая дорога в Курганинске Краснодарского края

Уже пятый год подряд все дорожные работы по нацпроекту досрочно завершает Белгородская область. Также 100% дорожного покрытия уложено в Ингушетии. На финишной прямой ― Пензенская область и Краснодарский край.

Так, в Белгородской области отремонтировали и построили 82 дорожных объекта общей протяженностью более 107 км. Специалисты трудились на 72 участках дорог и 10 искусственных сооружениях.

Особенно рады новой дороге жители хутора Красиво в Борисовском районе области. В середине восьмидесятых годов прошлого века этот населенный пункт вырос из-за расположенного рядом плодопитомника. Тогда же, в 1985 году продолжили дороги и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали.

«Жители хутора не раз писали во все инстанции о необходимости дорожного ремонта. Мы очень рады, что это наконец-то случилось. Новая дорога станет для нас началом перемен в жизни хутора», — поделился эмоциями житель хутора и председатель местного ТОСа Андрей Бурдин.

В хуторе Красиво проживает порядка 70 человек, из них 11 детей, и они уже успели оценить преимущества нового дорожного полотна, а осенью школьному автобусу будет проще забрать учеников на занятия.

Белгородский район области стал лидером по количеству объектов среди муниципалитетов. Здесь обновили 15 участков улично-дорожной сети. Масштабные работы проходили на нескольких искусственных сооружениях (мостах, путепроводах и т.д.).

Росавтодор Белгородская область, мост через реку Тихая Сосна

Например, в Алексеевке капитально отремонтирован мост через реку Тихая Сосна протяжённостью 116 метров. Он был построен в 1967 году и с тех пор основательного ремонта не видел. В марте 2022 года сооружение из-за аварийного состояния даже пришлось закрыть для проезда транспорта.

Теперь мост снова как новенький: дорожники заменили устаревшие конструкции, перенесли инженерные коммуникации, расширили проезжую часть и пешеходную зону, заменили ограждения и уложили асфальт. Также на обновленном мосту установили наружные сети ливневой канализации и освещение.

«Мы очень ждали этого момента. Старый мост полностью себя изжил. Наконец-то осуществилась мечта многих наших жителей — стало всем удобнее», — рассказал местный житель Василий Филиппов.

В самом Белгороде поэтапно обновили 164-метровый путепровод на улице Студенческой. Работы также велись поэтапно: в 2022 году был выполнен капитальный ремонт северной части путепровода, в 2023 году ― южной. Мостостроители укрепили опоры, заменили дефектные балки пролётных строений, отремонтировали тротуарную зону и лестничные сходы, обновили дорожное полотно.

«Этот транспортный узел традиционно был сложным. Всегда по утрам была пробка на Студенческой и сверху было трудно проехать. Сейчас транспортные потоки разведены в двух уровнях», — говорит автомобилист Илья Меньшов.

В то же время особое внимание в Белгородской области уделили безопасности. В этом году обустроили 10,4 км тротуаров, а пешеходные переходы у образовательных учреждений оборудовали в соответствии с национальными стандартами: установлены искусственные неровности, сигнальные светофоры, перила, нанесли разметку.

Еще один регион, где процент укладки покрытия достиг 100%, ― Республика Ингушетия. Здесь в план работ на 2023 год были включены 10 объектов общей протяженностью 28 км.

Так, в границах городской агломерации Магас — Назрань отремонтированы участки улиц Картоева, Центральной, Восточной и Горчханова. Это центральные магистрали с оживленным движением, вблизи которых располагается много объектов социальной сферы. На участках уложен новый асфальт, установлены бордюры, отремонтированы тротуары там, где это было необходимо. На улице Центральной смонтировали новое освещение.

По словам координатора проекта «Безопасные дороги» Ахмеда Целоева, масштабные работы по ремонту автодорог заметно изменили состояние магистралей в лучшую сторону.

«Комплекс проводимых дорожных мероприятий направлен не только на приведение улично-дорожной сети республики в нормативное состояние, но и на ее развитие», — подчеркнул общественник.

Одним из важных проектов 2023 года стал ввод в эксплуатацию моста через реку Сунжу в сельском поселении Экажево. Сооружение расположено на оживлённой трассе «Кавказ» — Экажево — Сурхахи. За годы верхний слой асфальта на 10-километровом участке сильно износился, образовались колеи. В процессе ремонта специалисты уложили новый асфальт, обустроили тротуары, установили знаки, сигнальные столбики и нанесли горизонтальную разметку. После реконструкции объект стал на несколько метров шире и длиннее.

«Не был в республике около трех лет, и вот сейчас приехал и удивился — какая хорошая дорога у моста стала. Раньше по ней было небезопасно ездить. А теперь это один из самых удобных участков», — рассказал автомобилист из Волгограда Сергей Марченко

Администрация муниципального образования Курганинский район Краснодарского края Работы по обновлению дорог в Краснодарском крае

Активно ведутся работы по нацпроекту и в Краснодарском крае. Тут в том числе обновляют дороги Курганинска. Уже завершены работы по асфальтированию участка улицы Коммунистической протяженностью порядка 700 метров. Особое внимание уделили дорожной безопасности. Установка дорожных знаков, тактильной плитки, нанесение дорожной разметки и обустройство пешеходных переходов помогут улучшить ориентацию участников движения и снизить риски возникновения аварийных ситуаций.

А новые тротуары по обеим сторонам улицы обеспечат безопасность для пешеходов и создадут комфортные условия для прогулок. Поспособствует росту уровня безопасности и удобства новое освещение.

«Это значительное событие для нашего города, которое позволит жителям не только комфортно передвигаться в этом районе, но и просто гулять по обновленной улице», — отметил местный житель Иван Хижняков.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации дорожного нацпроекта.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» с 2019 по 2022 год по всей стране отремонтировано, реконструировано и построено более 65 тыс. км дорог.