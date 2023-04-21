Москва, 21 апреля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Два десятка российских регионов уже начали работы в новом дорожном сезоне по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Помимо хорошей погоды этому поспособствовали вовремя проведенные подготовительные мероприятия и своевременно заключенные контракты с подрядчиками. Всего в 2023 году к нормативу будут приведены почти пять с половиной тысяч участков дорог общей протяжённостью порядка 15 тысяч км.

Росавтодор Работы на автодороге Майский — Заречный — Ново-Ивановское в Кабардино-Балкарии

Таким образом, планируется не снижать высоких показателей реализации нацпроекта, достигнутых в 2022 году.

«Важно поддерживать условия для бесперебойной работы, обеспечивать отрасль необходимыми строительными ресурсами. Сегодня одной из стратегических задач является достижение технологического суверенитета в отраслях экономики, и отмечу, что наши дорожники работают с отечественными стройматериалами и не испытывают их нехватки. Мы также делаем упор на развитие дорожной техники, выстраиваем новые логистические и производственные цепочки», ― сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В числе регионов, где уже начали обновлять дорожное покрытие, — Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Ростовская, Курская и Саратовская области, республики Ингушетия, Дагестан, Адыгея, Крым. Ещё в 2022 году некоторые из них досрочно выполнили намеченные планы.

Так, в Назрани досрочно завершили работы на улицах Центральной и Восточной, общей протяженностью 3 км. Центральная ― это подъездной маршрут к местной поликлинике, школе и детскому саду. Дорожное покрытие здесь было сильно изношено. Жители обращались в местную администрацию с просьбой его отремонтировать, и вот в феврале 2023 года планы стали реальностью. Старое дорожное полотно уже разобрали, уложили два слоя асфальта, установили автопавильон, освещение, три сотни дорожных знаков и нанесли разметку. В скором времени жители смогут оценить удобство и безопасность новой автомагистрали.

Обновили покрытие и на улице Восточной в Назрани. Эта дорога была приоритетной для восстановления — объект располагается в густонаселенном частном секторе. Долгие годы улицу не ремонтировали, покрытие сильно износилось. После обсуждений с общественниками было принято решение включить участок в перечень объектов нацпроекта на 2023 год. Сейчас участок дороги готов к вводу в эксплуатацию.

В Новороссийске завершены работы на пяти объектах общей протяженностью 2,6 км, все они приняты в эксплуатацию. В частности, отремонтирован участок улицы Робеспьера. Выполнены работы по замене люков, укладке асфальтобетона. Также здесь установили «лежачие полицейские» и нанесли разметку.

Росавтодор Участок улицы Робеспьера в Новороссийске Краснодарского края

«Очень аккуратно выглядят колодцы, они находятся теперь вровень с асфальтом, бетон вокруг них не разбит. И как только закончили асфальтирование, тут же нанесли разметку. Как автомобилист могу сказать, что качество дорог улучшается, и это видно», — отметила новороссийская общественница Ольга Ковальчук.

Также работы в Новороссийске уже провели на участке улицы Тельмана, на улице Мира в пригородном поселке Верхнебаканский, улице Яковлева.

«Мы очень рады, что в последнее время дорожные ремонты ведутся постоянно. Когда в нашем городе ремонтируют дороги, уделяют внимание безопасности пешеходов: «зебры», искусственные неровности, светофоры, дорожные знаки — все это служит для безопасности взрослых и детей. По отремонтированной улице Яковлева дети с окрестных улиц ходят и в нашу школу, и гимназию № 6», — поделилась завуч школы № 21 Ксения Книга.

Еще один участок, принятый в эксплуатацию, ― улица Одесская в Восточном районе Новороссийска, здесь также обновили дорожное покрытие и обустроили монолитную обочину.

«Любые работы по благоустройству в Восточном районе — это как бальзам на душу и отсыл к истории. Когда-то это был тихий цветущий район под названием Французский Стандарт. И сейчас он снова становится красивым и уютным», — рассказал общественник Андрей Леонов.

Всего в этом году в Новороссийске благодаря нацпроекту планируют привести к нормативу 19 участков улично-дорожной сети общей протяженностью почти 14 км. Сейчас активные строительно-монтажные работы ведутся на 13 объектах.

В Кабардино-Балкарии активные дорожные работы затронут 20 объектов нацпроекта. Так, на трассе Старый Черек — Жемтала — Сукан-Суу ремонтируют участок протяженностью почти 5,5 км. Он проходит по улице Ленина в селении Зарагиж. Сейчас проходит процесс укладки асфальта. Позже предстоит заняться устройством обочин, остановок, нанесением разметки и установкой дорожных знаков.

Министерство дорог Республики Ингушетия В Назрани досрочно завершили работы на улице Центральной

В Лескенском районе ремонтируют 11-километровый участок трассы Владикавказ — Ардон — Чикола — Лескен — Ерокко — Лескен II. Трасса проходит по двум селениям, дорожники уже устраивают верхний слой покрытия из асфальтобетона.

В Нарткале ремонтируют улицу Ахметова. Здесь обновят дорожное покрытие, отремонтируют тротуары, укрепят обочины, установят новые остановочные комплексы.

Стоит отметить работы, которые выполняются на трассе Чегем 2 — Булунгу. Участок протяженностью 2 км находится в Чегемском ущелье, поэтому работать специалистам приходится в непростых условиях. В связи с большим подмывом существующей автодороги было принято решение о необходимости устройства подпорных стенок.

«Реконструкция дороги была необходима для обеспечения более комфортной транспортной доступности, а также развития туристического потенциала не только Чегемского ущелья, но и республики в целом. Количество туристов, посещающих Чегемские водопады и другие достопримечательности, с каждым годом увеличивается», — рассказал главный инженер регионального дорожного управления Индар Тугов.

Росавтодор Работы на автодороге Майский — Заречный — Ново-Ивановское

Всего в 2023 году в Кабардино-Балкарской Республике благодаря нацпроекту отремонтируют и построят почти 70 км автодорог.

В Воронежской области самым протяжённым объектом этого года станет автодорога М-4 «Дон» — Бобров — Таловая — Новохопёрск. Отремонтируют четыре участка общей протяжённостью 22 км. Дорога является дублёром федеральной трассы Р-298.

«Национальный проект «Безопасные качественные дороги» увеличил в Воронежской области количество хороших, современных дорог, которые являются показателем благополучия региона. Объем дорожных работ в этом году понятен. Дорожные организации Союза уже подготовили к сезону дорожно-строительную технику, запасные части, материалы, исполнительную документацию», ― сообщил председатель правления Союза дорожных организаций Воронежской области Валерий Ярошев.

Всего в 2023 году в Воронежской области благодаря нацпроекту к нормативу приведут 177 км региональных трасс, а в областной столице продолжится реконструкция Остужевской развязки.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Одна из целей нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году — до четырех погибших на 100 тыс. населения. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.