Краснодар, 8 августа, 2023, 16:05 — ИА Регнум. По словам одной из участниц конфликта, маскировачные сети невозможно плести дома, потому что они достаточно большие по периметру и не умещаются в квартирах. Чтобы они получились качественными, сеть нужно разложить во всю длину и ширину на ровной поверхности. Именно это не понравилось одной из жительниц ЖК в Краснодаре, которая обвинила плетущих сети женщин в пропаганде СВО и «продаже» близких на фронт.

ИА Регнум

На опубликованной ранее видеозаписи 50-летняя Елена Гаврина устроила скандал в ЖК «Любимый дом» в Краснодаре, потому что ей не понравилось, что некоторые жительницы плетут маскировочные сети для бойцов СВО во дворе дома. Гаврина обвинила женщин в пропаганде СВО, а также заявила женщинам, чьи мужья, братья и дети проходят службу, что она, в отличие от них, «детей и мужа туда не продавала». Сами жительницы в беседе с ИА Регнум рассказали, что сети они плетут во дворе, потому что в квартире это сделать невозможно из-за размеров.

ИА Регнум

«Сети плетём всем двором, выходит плести много соседей: жёны, у которых мужья на СВО, и родители, у которых сыновья на СВО, да и просто друзья, знакомые. Из нашего ЖК многие ушли на СВО. Бабушки, мамы, братья, сёстры — все у нас плетут, занимаются эти благородным делом. А почему мы плетём именно на площадке, потому что размеры маскировочной сети достаточно большие: 4 на 4 метра. Чтобы все объединились, приходится плести во дворе. Это не проблема, мы никогда никому не мешали. Мы не были на детской площадке, мы были на баскетбольной площадке. У нас большой ЖК, у нас баскетбольных площадок достаточно, чтобы можно было где-то играть. Претензии соседки были, что мы не имеем права размещаться именно здесь, что мы провокаторы, что мы пропагандируем СВО», — рассказала одна из участниц конфликта Анна.

ИА Регнум

Также ИА Регнум стало известно, что 50-летняя Елена Гаврина раньше работала в администрации Краснодарского края. На данный момент сотрудника с такими данными в администрации города не числится, об этом нам заявили в пресс-службе. Также в ведомстве рассказали, что сегодня в администрацию Краснодарского края нагрянула полиция, которая осмотрела архивные документы.

ИА Регнум

«Мы точно не знаем их ФИО, точные имена не знаем. Те имена и фамилии, которые указаны в различных источниках и которые вы нам предоставили, мы проверили. Таких женщин у нас в Администрации не работает. Не могу сказать, раньше работали или нет, так как мы просмотрели архивы с 2011 года, а что было ещё раньше, я пока не знаю. Полиция работает над этим. Заведено уголовное дело. Полиция сейчас у нас, они проводят осмотр архивов», — заявил директор департамента информационной политики администрации Краснодарского края Павел Лаврентьев.

В МВД региона уже начали проверку после публикации видео скандала из-за маскировочных сетей для бойцов СВО.