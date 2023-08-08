Краснодар, 8 августа, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Краснодарского края, получив информацию, что там ранее работала жительница Краснодара, устроившая соседям скандал из-за того, что те плели во дворе дома маскировочные сети для бойцов СВО. Об этом 8 августа сообщил ИА Регнум директор департамента информационной политики администрации Кубани Павел Лаврентьев.

Илья Питалев/РИА Новости

«Полиция работает над этим. Заведено уголовное дело. Полиция сейчас у нас, они проводят осмотр архивов», — сообщил он.

Лаврентьев заявил, что не знает точно, кто пытался выгнать со двора женщин, которые плели сети. Имена которые называли в различных источниках проверили, таких работников в краевой администрации нет.

«Не могу сказать раньше работали или нет, так как мы просмотрели архивы с 2011 года, а что было ещё раньше, я пока не знаю», — заявил глава департамента.

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По информации ИА Регнум, скандал из-за поддержки участников СВО устроила 50-летняя Елена Гаврина, которая в 2010 году она работала в администрации Краснодарского края. Ранее была информация, что в администрации работала 31-летняя Ольга Гаврина, которая ходила рядом с Еленой Гавриной и поддерживала её, но это оказалось не так.

Скандал произошёл во дворе ЖК «Любимый дом». Там собираются родственники военнослужащих, убывших в зону СВО и плетут им маскировочные сети. Их попыталась прогнать Гаврина, также она оскорбляла женщин. Возмущаясь позицией желающих помощь военным она заявила, что «детей и мужа не продала туда». Родственники участников СВО записали происходящее на видео и заявили, что обратятся в полицию.