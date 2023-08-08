Москва, 8 августа, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Жительница одного из жилых комплексов в Краснодаре устроила скандал из-за того, что во дворе дома плетут маскировочные сети для участвующих в спецоперации на Украине российских военных. Видеозапись произошедшего 8 августа оказалась в распоряжении ИА Регнум.

РИА Новости

Во дворе ЖК «Любимый дом» в Краснодаре родственники участников спецоперации собираются и плетут маскировочные сети для того, чтобы помочь российским военным. Однако несколько жильцов ЖК вышли во двор и попытались их выгнать.

На видеозаписи запечатлено, как одна из женщин говорит, что она делает это для своего находящегося в зоне СВО мужа. В ответ на это возмущенная помощью участникам спецоперации заявила, что она «детей и мужа не продала туда». Также она попыталась оскорбить плетущих маскировочные сети, затем её увела другая женщина.

Родственники участников спецоперации собираются написать заявление в полицию и прокуратуру по этому факту, а также намерены настаивать на возбуждении дела о дискредитации российской армии.

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Как сообщало ИА Регнум, 5 августа в селе Нерчинский Завод бывшего участника спецоперации, который потерял ногу, избили два человека. Мужчину пытался защитить ещё один инвалид из числа участников СВО, однако он также был избит. Кроме того, нападавшие повредили автомобиль инвалида.

Позднее правоохранители возбудили уголовное дело по этому факту, а филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Забайкалье объявил об оказании необходимой помощи избитым.

После этого заместитель генпрокурора по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий Демешин взял под личный контроль ситуацию с избиением участника СВО. Он уточнил, что прокуратура призвала наказать сотрудников МВД, которые вначале возбудили дело только по статье о порче имущества.