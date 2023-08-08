Астрахань, 8 августа, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Пожар в многоквартирном жилом доме в Астрахани, в котором ранее произошёл взрыв газа, что стало причиной гибели двух человек, ликвидировали. Об этом 8 августа сообщили в региональном МЧС.

Кадр из видео

«Ликвидация на пожаре в 16:12 (15:12 мск)», — рассказал представитель ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что при взрыве бытового газа в жилом доме в Астрахани погибли два человека. Также на тот момент сообщалось о шести пострадавших. После этого в здании начался пожар.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3824929" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пожар в многоквартирном жилом доме в Астрахани

Позднее в минздраве Астраханской области уточнили, что число пострадавших при взрыве возросло до десяти человек. Из этого числа двух человек с ожогами направили в медучреждения.