Хельсинки, 8 августа, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Работающей в Финляндии службе такси Yango (дочернее предприятие ООО «Яндекс») с 1 сентября запрещается работать с персональными данными клиентов, так как они могут попасть в Россию. Это решение приняла уполномоченный по защите персональных данных Финляндии Ану Талус, сообщила 8 августа пресс-служба омбудсмена.

Известия/Алексей Майшев

«Уполномоченный считает, что Yango не может обеспечить защиту персональных данных в соответствии с законодательством ЕС, особенно после законодательной реформы в России», — говорится в заявлении.

Омбудсмен временно запретила передачу Yango данных о поездках клиентов и обработку этой информации. Сбором и обработкой данных для службы такси занимается нидерландская компания Ridetech International B. V. К персональным данным относятся адрес клиента и его маршрут во время поездки.

Ограничение пока будет действовать до 30 ноября. Служба по защите персональных данных будет следить за тем, чтобы агрегатор такси исполнял запрет и действовал в соответствии с законами ЕС.

Yango работает в Финляндии с 2018 года. В начале 2023 года власти страны отметили, что не видят причин запрещать работу сервиса, которым управляет «Яндекс».

В июле 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому сотрудники ФСБ получат доступ к данным о заказах в службах легкового такси. Документ вступит в силу с 1 сентября этого года. Срок предоставления данных, если запрос будет с пометкой «срочно», не должен превышать три рабочих дня.