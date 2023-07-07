Москва, 7 июля, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ получат круглосуточный удалённый доступ к информационным системам и базам данных заказов легкового такси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Служба заказа легкового такси предоставляет запрашиваемые сведения в течение трёх рабочих дней (если есть пометка «срочно») либо в течение десяти рабочих дней (обычный запрос).

Согласно постановлению, если агрегатор не может выполнить запрос ФСБ в установленные сроки, он должен сообщить о других сроках и обосновывать причину невозможности представления данных.

При взаимодействии с ФСБ агрегатор обеспечивает неразглашение информации.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Совфед одобрил закон о такси и агрегаторах такси.

Президент РФ Владимир Путин 29 декабря 2022 года подписал закон о регулировании работы такси. Закон регламентирует работу такси, в том числе разрешается заниматься извозом самозанятым. Также закон предполагает создание реестра такси, регулирует техническое оснащение и количество на дорогах ряда городов. Перевозчик обязан не менее полугода хранить сведения, содержащиеся в журнале заказов, и предоставлять их по требованию правоохранителей.