Москва, 8 августа, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении ряда положений налоговых договоров с недружественными государствами, включая страны Евросоюза и США. Документ 8 августа опубликовали на официальном интернет-портале.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

Из документа следует, что такое решение принято, «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» на фоне недружественных действий некоторых государств.

Действие документов, которые перечислены в указе, приостановлено до момента устранения такими странами нарушений законных интересов России, прав её граждан и юридических лиц или до прекращения действия документов об этом.

В указе также поручается правительству принять меры для снижения влияния на российскую экономику последствий такого решения.

Также документ приостанавливает действие некоторых статей Договора России об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал от 1992 года, Конвенции между правительствами России и Британии об избежании двойного налогообложения от 1994 года, а также ряда других подобных документов с Канадой, Швейцарией, Чехией, Данией, Норвегией, Италией, Финляндией, Францией, Германией, Испанией и другими недружественными странами.

Двойное налогообложение — взимание налогов в разных государствах с одних и тех же доходов человека или компании, в случае, если он является гражданином одной страны, а доход получает в другой. Договоры об избежании двойного налогообложения заключаются, чтобы не допустить этого, и необходимы в том числе для поощрения развития экономического сотрудничества между странами.

В марте Минфин и МИД России предложили главе государства приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. В Минфине уточнили, что тогда применение пониженных налоговых ставок или освобождение от уплаты налога в отношении доходов, попадающих под действие соглашений об избежании двойного налогообложения, приостановят после публикации соответствующего указа.

После этого статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов разъяснил, что избежание двойного налогообложения на физлиц сохранят, потому что в соглашениях будут приостановлены статьи, предусматривающие пониженные ставки налогов по процентам и дивидендам.