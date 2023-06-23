Сочи, Краснодарский край, 23 июня, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Жительница Краснодара Марина Мелихова арестована на два месяца в рамках уголовного дела о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС России. Такое решение вынес Адлерский районный суд Сочи, сообщили 23 июня в пресс-службе объединённых судов Краснодарского края.

Кадр из видео: «ЧТО Делать? #Марина #Мелихова отвечает на вопросы подписчиков " Марина Мелихова

Суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении подозреваемой под стражу. По данным суда, в октябре 2022 года женщину уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию российской армии. Однако она продолжила размещать противоправный контент в социальных сетях.

Суд учёл и то, что в 2021 году Мелихову осудили по ч. 2 ст. 280 УК РФ о публичных призывах к экстремистской деятельности и отправили в колонию-поселение. В числе прочего ей запретили администрировать информационные сайты. После освобождения Мелихова продолжила свою активность в соцсетях и «вновь совершила преступление против основ конституционного строя и безопасности государства».

С учётом того, что активистка может распространять недостоверные сведения об обстоятельствах дела среди своей многочисленной аудитории, суд решил удовлетворить ходатайство следствия и арестовал женщину до 14 августа включительно.

Мелихова возглавляет кубанское отделение «Граждан СССР» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В марте 2021 года её приговорили к 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее суд оштрафовал рок-музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации Вооружённых сил России. Музыкант негативно оценил действия военных в ходе интервью на YouTube-канале «Девятый канал». После начала спецоперации на Украине Гребенщиков уехал в Великобританию, а позднее заявил, что отправил свои деньги в помощь ВСУ.