Москва, 8 августа, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Состояние Лады Дэнс ухудшилось, заявил 8 августа директор певицы Сергей Пудовкин.

Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Певица Лада Дэнс

«К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой, это связано с ухудшением ее самочувствия», — процитировало Пудовкина агентство ТАСС.

Он рассказал, что Лада Дэнс перенесла ночью вторую операцию на лице. Врачи постарались минимизировать полученные при ДТП порезы и разрывы, добавил Пудовкин.

По его словам, узнав о случившемся с певицей несчастье, он срочно вернулся с отдыха в Москву. Директор певицы отметил, что адвокат Лады Дэнс направит 9 августа иск в суд, предварительная сумма — 12 млн рублей.

«Экспертиза подтвердила: водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности, и уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров», — сообщил Пудовкин.

Лада Дэнс оказалась в больнице после того, как такси, на котором она 5 августа возвращалась с концерта, попало в дорожную аварию на трассе М-2 «Крым» в Московской области. Певицу госпитализировали с черепно-мозговой травмой, повреждением бедра, ушибами.

7 августа Пудовкин, рассказывая о её состоянии, уточнил, что перелома позвоночника у певицы не диагностировали. По его словам, врачи запретили ей разговаривать. Директор певицы сказал, что она ещё как минимум неделю будет находиться в клинике.