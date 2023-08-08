Москва, 8 августа, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Украинские военные потеряли взвод, артиллерийские орудия и бронетехнику в ходе безуспешной попытки вернуть утраченные ранее позиции на купянском направлении, заявил 8 августа начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, ВСУ провели пять атак за день на позиции российских войск в районе села Синьковка в Харьковской области, урочища Маньковка и леса Усы.

«Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили более взвода живой силы, одна боевая машина пехоты, один пикап», — уточнил Зыбинский.

Также он отметил, что российские артиллеристы уничтожили три самоходные артиллерийские установки ВСУ калибра 155 мм. Эти САУ, среди которых М109 Paladin (производства США) и «Краб» (Польша), российские военные уничтожили в районе города Купянска, сёл Куриловки и Песчаного Верхнего.

Также российские артиллеристы уничтожили две буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б» ВСУ в районе Песчаного Верхнего, урочища Ревучее и один миномёт калибра 120 мм в районе села Ивановка.

По словам Зыбинского, в районе села Берестового Харьковской области экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс авиационный удар по скоплению живой силы и огневых средств подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

7 августа в Минобороны сообщили о продвижении российских войск на купянском направлении на 11 км по фронту и более трёх километров в глубину обороны ВСУ в течение трёх последних суток. За сутки потери ВСУ составили порядка 110 военных. Российские военные отразили 12 атак украинской стороны в районе Синьковки, села Стельмаховки и посёлка Новосёловского.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ за последние часы на купянском направлении потеряли несколько опорных пунктов при попытке вернуть утраченные прежде позиции.