Москва, 7 августа, 2023, 14:24 — ИА Регнум. На купянском направлении российские военные продвинулись по фронту на 11 км, сообщил 7 августа на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«За последние трое суток продвижение российских войск на данном направлении составило 11 километров по фронту и более трёх километров в глубину обороны противника», — сказал Конашенков.

Потери украинской стороны составили на купянском направлении до 110 военных за сутки 6 августа. Также российские военные уничтожили две боевые бронемашины ВСУ, три автомобиля, американскую артсистему М777, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

В районах села Синьковка Харьковской области, посёлка Новосёловское и села Стельмаховка ЛНР российские военные успешно отразили 12 контратак ВСУ. Они нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Купянска и сёл Котляровка и Берестовое Харьковской области.

По данным Минобороны от 6 августа, ВСУ потеряли за сутки на купянском направлении до 50 военных, а также технику, в том числе артиллерийские установки и три бронемашины. ВС РФ за сутки отразили на этом направлении восемь атак ВСУ.

Российские военные отразили атаки ВСУ в ЛНР и в Харьковской области, нанесли поражение ВСУ в районах сёл Новомлынск, Синьковка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и села Артёмовка в ЛНР.

5 августа российские военные на купянском направлении захватили 11 опорных пунктов ВСУ у Новосёловского. Украинская сторона потеряла около 100 военных.