Владивосток, 6 августа, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Прошедшие сильные ливни в Приморье подтопили дороги, тем самым нарушив сообщение с тремя населёнными пунктами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

МЧЧ РФ по Приморскому краю Последствия тайфуна в Приморье

В семи муниципалитетах наблюдаются множественные переливы длиной 20-50 метров и глубиной до одного метра. Отрезаны сёла Садовое, Муравейка, Фурманово.

Нет проезда на некоторых участках дорог Анучино — Еловка — Муравейка, Гродеково — Барановский — Садовый, Новопокровка — Ромны — Завитая, Лукьяновка — Новополтавка.

В ночь на 6 августа на краевых дорогах работало более 30 единиц техники.

«Наиболее паводкоопасные районы: Чугуевский, Анучинский, Яковлевский, Кировский, Красноармейский, Дальнереченский, Михайловский, Уссурийский, Лазовский, Ольгинский, Кавалеровский, Партизанский, Хасанский», — прогнозируют специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, в четырёх регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов России прогнозируются сильные осадки, которые могут вызвать подтопления местности, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

В июле в Москве выпало более 150 мм осадков, что составляет 180% месячной нормы.