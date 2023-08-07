Владивосток, 7 августа, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Из-за плохой погоды 17 детей, которые принимали участие в молодёжном слёте на острове Аскольд в Приморском крае, с 5 августа не могут вернуться с него. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба регионального министерства по делам ГО и ЧС.

Пресс-служба регионального министерства по ГО и ЧС

«17 детей ждут улучшения погодных условий, чтобы выбраться с острова Аскольд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что молодежный научно-образовательный слет закончился 5 августа, однако из-за непогоды дети не могут покинуть остров. При этом организаторы лагеря просят родителей не паниковать, так как ситуация под контролем и на острове с детьми находятся взрослые, которые готовы к таким ситуациям.

Также указывается, что у детей есть вода, недельный запас продуктов на 50 человек и медикаменты, они проживают в щитовых тёплых домиках, приспособленных к условиям штормовой погоды. В лагере работает стационарная кухня и есть два генератора, а запасов топлива хватит на неделю.

«По прогнозам, волна уже завтра уменьшится, поэтому ребят доставят домой в целости и сохранности. Ориентировочно судно будет у острова в 11:00 (04:00 мск)», — заключили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня в Энгельсском районе Саратовской области на острове на Волге застряли восемь байдарочников, включая одного ребёнка. Туристы из-за ветра, дождя и высоких волн не смогли продолжить движение по реке и вынуждены были обратиться к спасателям.

Позднее сотрудники МЧС успешно эвакуировали застрявших на острове байдарочников на ближайшую лодочную базу. Никто из них не пострадал в результате инцидента.