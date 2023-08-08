Магадан, 8 августа, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Снегопад прошёл в центральных районах Магаданской области. Об этом 8 августа сообщил представитель Гидрометцентра России по Магаданской области в беседе с РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

В социальных сетях и сообществах региона пользователи обмениваются фотографиями и видеозаписями с заснеженными деревьями, цветами, полянами и домами, покрытыми снегом. В некоторых местах можно наблюдать небольшие сугробы.

Как отметил представитель регионального Гидрометцентра, снег в Магаданской области летом — явление нередкое, но затяжного похолодания ожидать не стоит. По словам метеоролога, снегопады в регионе обычно приходят резко, на смену жаркой и засушливой погоде. В ночь на 8 августа в Магаданской области зафиксированы минусовые температуры, однако, согласно прогнозу, пока в регионе будет сохраняться тёплая погода.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жителей и гостей Дагестана призвали по возможности отказаться от поездок на море и в горные районы республики на фоне сильной жары. В МЧС Дагестана предупредили, что с 7 по 10 августа температура воздуха в период с 11:00 до 16:00 может достигать 42–43 градусов по шкале Цельсия.

В свою очередь, в Санкт-Петербурге ночь на 8 августа стала рекордно тёплой за всё время с начала ведения метеонаблюдений. Главный синоптик города Александр Колесов уточнял накануне, что если под утро дождь не собьёт температуру, то она может стать рекордной.