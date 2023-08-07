Махачкала, 8 августа, 2023, 00:22 — ИА Регнум. Жители и гости Дагестана должны по возможности отказаться от поездок на море и в горные районы республики на фоне сильной жары, заявил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. Его видеообращение опубликовали в Telegram-канале дагестанского правительства.

ИА REGNUM Жара

Кроме того, по словам чиновника, людям следует ограничить свое пребывание на улице. В МЧС Дагестана ранее предупредили, что с 7 по 10 августа температура воздуха в период с 11:00 до 16:00 может достигать 42-43 градусов по шкале Цельсия.

Абдулмуслимов отметил, что администрации всех городов и районов, а также МЧС и комитет по лесному хозяйству республики перешли на особый режим работы из-за сильной жары в регионе. На особом контроле находится ситуация на объектах электроэнергетики.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара призвала жителей города перейти в режим экономии электроэнергии из-за большой нагрузки на энергосистему на фоне жаркой погоды. Помимо этого, горожанам напомнили о возможных скачках напряжения и сбоях при высокой электрической нагрузке.

7 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Калмыкии, Краснодарском крае, Ставрополье, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях температура воздуха может подняться до 40 градусов по шкале Цельсия. При этом в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях воздух может раскалиться до 37 градусов.

Кроме того, по словам Вильфанда, в указанных регионах ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс — от трёх до семи единиц по двенадцатибалльной шкале.