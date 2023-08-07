Санкт-Петербург, 8 августа, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Ночь на вторник в Санкт-Петербурге может стать рекордно тёплой за всё время с начала ведения метеонаблюдений, заявил главный синоптик второго по численности населения города России Александр Колесов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкт-Петербург

«Но вот ночь… должна быть очень тёплой. И если в самом конце ночи дождь не собьёт температуру, то она может стать и рекордной, перекрыв сегодняшнюю», — написал Колесов в своём Telegram-канале.

Он также напомнил, что 7 августа на центральной метеостанции города зафиксировали максимальную дневную температуру +32,6 градуса. По его словам, в ближайшие дни ожидается похолодание и падение дневной температуры до +25 градусов.

Как передавало ИА Регнум, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночь на 7 августа в Москве стала тропической. Он подчеркнул, что это вторая подобная ночь за текущее лето. По его словам, в столице минувшей ночью температура воздуха не опустилась ниже +20 градусов.