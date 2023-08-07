Вашингтон, 8 августа, 2023, 02:55 — ИА Регнум. Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа попросили федеральный суд столичного округа Колумбия не вводить ограничений на публикацию политиком данных по делу о штурме Капитолия. Об этом сказано в материалах, которые 7 августа поступили в электронную базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Защита Трампа выступила против ходатайства минюста США, в котором изложена просьба к судье о запрете экс-главе Белого дома и его юристам передавать информацию, полученную в ходе судебного процесса, лицам, не уполномоченным судом получать эти сведения. В ведомстве полагают, что публикация этих данных может помешать беспристрастному рассмотрению дела и испугать свидетелей.

Адвокаты Трампа в ответ на ходатайство минюста США заявили, что подобная мера нарушает право американского экс-лидера на свободу слова. При этом юристы согласны с тем, что часть данным по судебному разбирательству публиковать не следует, но выступили против полного запрета на распространение всех без исключения документов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что адвокат Трампа исключил признание вины экс-президентом США в деле о штурме Капитолия и заявил, что команда политика намерена ходатайствовать о прекращении дела.

В свою очередь, Трамп намерен требовать смены судьи по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, а также смены места рассмотрения дела. Он также заявил, что в случае своей победы на президентских выборах 2024 года инициирует проведение расследования в отношении действующего главы государства Джозефа Байдена.