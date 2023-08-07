Вашингтон, 7 августа, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не видят со стороны Российской Федерации интереса к переговорам с Украиной, заявил в понедельник, 7 августа, пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Россия не демонстрирует интереса к переговорам с Украиной», — привёл слова Мэтью Миллера официальный сайт Государственного департамента.

Миллер подчеркнул, что в настоящее время стороны конфликта не ведут никаких переговоров по мирному урегулированию.

Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём Telegram-канале назвала враньём заявление Миллера об отказе России от диалога по Украине. Она также напомнила, что американская сторона инициировала отказ Украины от мирных переговоров с Россией в сентябре 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Документ ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.