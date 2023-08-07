Москва, 7 августа, 2023, 21:36 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала враньём заявление Госдепа об отказе России от диалога по Украине. 7 августа дипломат обратила внимание на заявление главы пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что никаких мирных переговоров с российской стороной не ведётся якобы из-за её нежелания «вступать в содержательный диалог о мире».

Иван Шилов ИА Регнум

«Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022-го, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022-го, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а всё равно обвиняют Россию», — написала Захарова в Telegram-канале.

Обвинивший Россию в якобы нежелании диалога Миллер также заявил, что США готовы сыграть «любую возможную конструктивную роль» в урегулировании украинского кризиса. Он выразил готовность поддержать Киев. По словам Миллера, Вашингтон якобы приветствует желание других стран помочь в урегулировании конфликта.

Украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня. Как сообщало ИА Регнум, президент Украины Владимир Зеленский подписал в октябре 2022 года указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Документ ввёл в действие соответствующее решение украинского Совета национальной безопасности и обороны. О своём нежелании проводить переговоры с российским лидером глава Украины заявлял ранее и в одном из своих выступлений.

При этом Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Президент указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву. Путин подчеркнул, что в этом случае Украина сама в скором времени захочет сесть за стол переговоров. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией мнение о том, что переговоры начнутся тогда, когда Россия потерпит поражение в зоне спецоперации. Такую позицию ранее обозначили на Западе. Лавров напомнил, что США, ЕС и НАТО твёрдо и бескомпромиссно заявляли, что основой переговоров должны стать украинские требования, российское руководство должно пойти под суд, а Москва ― выплатить репарации, только после чего возможен мирный договор.

Как позднее заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, Россия готова к диалогу с Украиной для урегулирования конфликта, но побуждать к переговорам нужно западных кураторов Киева. Секретарь Совбеза назвал украинский кризис ярким примером деструктивной политики Запада.